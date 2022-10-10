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В Краснодарском крае стартовала программа «Южная здравница»

Общество
10.10.2022 15:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startovala-programma-yuzhnaya-zdravnitsa
В Краснодарском крае стартовала программа «Южная здравница»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ежегодный проект «Южная здравница» предлагает со скидками приобрести оздоровительные туры на курорты Кубани в межсезонье.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого, в программе уже участвуют 26 здравниц.

«Южная здравница» — ежегодный проект, который предлагает доступные и эффективные программы отдыха и оздоровления. Санаториями края сформированы комплексные туры от двух суток до трех недель. Приобрести их можно со скидками от 5% до 20%. В настоящее время свое участие в программе подтвердили 26 здравниц», — сказал Зарицкий.

С подробностями можно ознакомиться на сайте.

Ежегодно в крае оздоравливаются свыше 1,5 млн человек. Санатории и пансионаты предлагают более 500 программ, охватывающих практически все известные заболевания. Сочетание современных технологий и уникальных природных ресурсов эффективно укрепляет здоровье, оказывает терапевтический эффект.

Для бронирования отдыха и лечение со скидками, нужно обращаться в санатории с запросом «Южная здравница». Программа продлится до 1 мая 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: за год число отдыхающих в санаториях Краснодарского края выросло на 22%.

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