В Краснодарском крае стартовала неделя здоровья для людей с инвалидностью

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинские и профилактические мероприятия проведут на Кубани с 28 ноября по 4 декабря.

«Взрослым с ограниченными возможностями рекомендуется уделять больше внимания аэробным нагрузкам. По возможности три раза в неделю или даже чаще проводить различные многокомпонентные тренировки средней степени интенсивности. Например, выполнять упражнения для верхней части тела. Физактивность, помимо прочего, сокращает риск появления депрессии и является профилактикой старения», — сказал и. о. главврача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сахаров.

В рамках акции 30 ноября в Школе здоровья при краевом ГБУЗ ЦОЗиМП пройдут занятия для всех желающих. Онлайн-трансляция встреч будет доступна в Telegram.

Также 1 декабря в 8:30 в Краснодаре проведут физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро», а 3 декабря в 8:00 состоится День здоровья в поликлинике Кореновской ЦРБ.

Кроме того, в медучреждениях Кубани планируются лекции и профилактические акции. На них расскажут о пользе физической активности, в том числе, для инвалидов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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