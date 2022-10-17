В Краснодарском крае стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Видео канала «Кубань 24»

Она направлена на повышение внимания граждан к проблеме наркомании.

В рамках акции напоминают о работе горячих линий, по которым можно сообщить о сбыте наркотических и психоактивных веществ, о курьерах, наркопритонах, пропаганде наркотиков, а также просто обратиться за помощью.

Телефоны горячих линий необходимых ведомств:

02, 102 или 8(861)-268-40-45 — дежурная часть УМВД России по Краснодарскому краю;

8(861)-259-05-78 — антинаркотическая комиссия;

112 — Единая дежурно-диспетчерская служба;

8(861)-245-45-02 — единый консультативный телефон наркологической службы;

8(861)-268-69-93 или 8(861)-268-23-03 — Наркологический диспансер, диспансерное отделение № 1;

8(861)-266-34-90 или 8(861)-266-74-60 — диспансерное отделение № 2 (для несовершеннолетних).

Акция продлится до 27 октября.