В Краснодарском крае стартовал конкурс «Самый лучший папа»
Общество
10.08.2022 08:26
Подать заявку на участие можно через районные отделы по социальным вопросам.
Конкурсантам необходимо будет выполнить творческое задание: создать вместе с детьми фото-, видео- или иные материалы, соответствующие заявленной тематике мероприятия. На выбор предлагаются три направления: «Мой папа — мой герой», «Мой папа — продолжатель традиций», «И спою, и расскажу, как я папочку люблю!».
Конкурс пройдет в два этапа — на муниципальном и региональном уровнях. В конце сентября станут известны имена пяти победителей.
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