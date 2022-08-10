В Краснодарском крае стартовал конкурс «Самый лучший папа»

Видео канала «Кубань 24»

Подать заявку на участие можно через районные отделы по социальным вопросам.

Конкурсантам необходимо будет выполнить творческое задание: создать вместе с детьми фото-, видео- или иные материалы, соответствующие заявленной тематике мероприятия. На выбор предлагаются три направления: «Мой папа — мой герой», «Мой папа — продолжатель традиций», «И спою, и расскажу, как я папочку люблю!».

Конкурс пройдет в два этапа — на муниципальном и региональном уровнях. В конце сентября станут известны имена пяти победителей.

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