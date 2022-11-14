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В Краснодарском крае стартовал финальный этап губернаторского конкурса «Премия IQ»

Общество
14.11.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startoval-finalnyj-etap-gubernatorskogo-konkursa-premiya-iq
Видео канала «Кубань 24»

Школьники и студенты представили свои работы в сфере компьютерных технологий и телекоммуникаций.

Многие принесли с собой модели собственных разработок, чтобы наглядно показать жюри, как они будут действовать.

«В наш смартбокс могут доставлять грузы разные службы доставки — почтальоны, курьеры и возможна даже в ближайшем будущем доставка дронами. Это бокс, который регулирует температуру внутри себя и хранит ваши грузы в целости и сохранности. Если вы заказали пиццу, она останется горячей, если вы заказали мороженое, оно останется холодным», — рассказала участница конкурса Катрина Бекмаева.

Смартбокс — это замена обычного почтового ящика, которым можно будет управлять с помощью специального приложения на телефоне. В ближайшие конкурсные дни участники представят жюри проекты в сферах транспорта, строительства, ЖКХ, охраны окружающей среды, здравоохранения и агропромышленного комплекса.

«У каждого эксперта помимо тех общих критериев, которые мы предоставляем в рамках проекта, есть еще особенные компетенции. У каждого из них и опыт, на который они опираются, поэтому они точно будут смотреть на реалистичность, на практикоприменимость этих проектов», — отметил руководитель Молодежного центра развития личности Краснодарского края Сергей Покатилов.

Победитель каждой номинации получит премию в размере 100 тыс. рублей. За второе место предусмотрено вознаграждение — 60 тыс. рублей, а за третье — 40 тыс. рублей. Выигрыш молодые инноваторы смогут потратить на реализацию своей идеи.

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