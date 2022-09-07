В Краснодарском крае стали чаще играть свадьбы и разводиться
Общество
07.09.2022 17:46
За полгода в Краснодарском крае официально зарегистрировали свои отношения более 17 тыс. 170 пар. Такую статистику приводит Росстат.
Цифра значительно больше, чем в прошлом году — тогда было 16 тыс. 968. Но и разводов в 2022 прибавилось, причем значительно. За шесть месяцев в Краснодарском крае расстались 13 тыс. 439 пар. В прошлом году за этот период их было 13 тыс. 253.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день «пяти двоек», 2 февраля, на Кубани случился свадебный бум. Предприимчивые пользователи продавали за деньги в интернете очередь на красивые даты для свадьбы.
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