В Краснодарском крае создали казачье подразделение для защиты инфраструктуры

Первые казачьи подразделения для обороны критически важной инфраструктуры появились в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

Об этом сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации.

Раннее Министерство обороны РФ и Всероссийское казачье общество подписали первое соглашение о включении казачества в мобилизационный людской резерв России.

«Это первое в истории соглашение такого уровня, которое позволит российскому казачеству участвовать в защите критически важных объектов инфраструктуры и в территориальной обороне», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что в специальной военной операции с 2022 года участвуют более 47 тыс. казаков. На линии боевого соприкосновения несут службу более 18 тыс. казаков. Более 5 тыс. казаков получили государственные награды, более 800 — ордена Мужества, 12 казаков — звание Героя России, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты критически важных объектов.

Подпишись, здесь всегда интересно.