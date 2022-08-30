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В Краснодарском крае создали ассоциацию розничных сетей

Экономика
30.08.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sozdali-assotsiatsiyu-roznichnyh-setej
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Она призвана поддержать местный бизнес. Такое решение приняли на совещании в администрации региона.

В ближайшее время в новой организации сформируют совет правления. Его представители будут выступать с законодательными инициативами, заниматься развитием торговли, поддерживать крупные местные компании.

«Мы, естественно, ждем от ассоциации инициатив, предложений по развитию бизнеса, те меры поддержки регионального и федерального уровня, которые позволят им также динамично развиваться на территории региона, может быть выходить в дальнейшем и за пределы региона», — сказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

На совещании отметили, что региональных сетевых магазинов в крае больше, чем федеральных. Всего их около 2,8 тыс. Больше половины из них уже вошли в ассоциацию.

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