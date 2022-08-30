В Краснодарском крае создали ассоциацию розничных сетей
Она призвана поддержать местный бизнес. Такое решение приняли на совещании в администрации региона.
В ближайшее время в новой организации сформируют совет правления. Его представители будут выступать с законодательными инициативами, заниматься развитием торговли, поддерживать крупные местные компании.
«Мы, естественно, ждем от ассоциации инициатив, предложений по развитию бизнеса, те меры поддержки регионального и федерального уровня, которые позволят им также динамично развиваться на территории региона, может быть выходить в дальнейшем и за пределы региона», — сказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.
На совещании отметили, что региональных сетевых магазинов в крае больше, чем федеральных. Всего их около 2,8 тыс. Больше половины из них уже вошли в ассоциацию.
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