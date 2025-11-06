В Краснодарском крае состоялись проводы в запас военнослужащих срочной службы

Торжественная церемония прошла в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Молодые бойцы, завершившие службу, за год проявили высокий профессионализм, дисциплину и ответственность, успешно выполняя задачи наравне с контрактниками. Отличившихся военнослужащих наградили памятными знаками и благодарностями.

Спустя 16 лет срочники вновь принимали участие в охране государственных границ России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России призывать на военную службу будут в течение всего года. Госдума приняла в третьем чтении закон о призыве на военную службу с 1 января по 31 декабря. Он вступит в силу в 2026 году.

Явиться по повестке призывник должен будет в течение 30 дней с даты ее размещения в едином реестре.

