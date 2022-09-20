В Краснодарском крае снизились показатели заболеваемости наркоманией

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло заседание краевой антинаркотической комиссии, которое провел вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

В режиме видеоконференции в заседании приняли участие более 700 глав городов и районов, руководители ведомств системы профилактики.

По словам вице-губернатора, за 8 месяцев по сравнению с тем же периодом 2021 года смертность из-за отравлений лекарствами составила 82%. Показатель общей заболеваемости наркоманией на 100 тыс. снизился на 1,6%, первичной — снизился на 16,7%. Замглавы региона отметил, что в Краснодаре, Сочи, Кущевском и Динском районах ситуация ухудшилась.

В районах провели почти 3 тыс. антинаркотических заседаний. Одна из мер господдержки — услуги в сфере занятости. В перечне 1,6 тыс. организаций, которые установили 15,8 тыс. квот для соискателей, которые прошли курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма.

В СМИ по теме «Антинарко» опубликовано 58 тыс. материалов, 5,5 тыс. газетных статей, в эфир вышло более 1,8 тыс. сюжетов. На сайтах и в соцсетях СМИ в этом году опубликовано 23 тыс. тематических публикаций.

«Организовали 14,5 тыс. показов социальных видеороликов и почти 14 тыс. информационных сообщений на радио», — сообщил замруководителя департамента информационной политики Игорь Стурит.

По словам вице-губернатора, именно СМИ играют важную роль в реализации антинаркотической политики, пропагандируя здоровый и активный образ жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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