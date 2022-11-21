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В Краснодарском крае скорректируют границы горно-санитарной охраны курортных территорий

Политика
21.11.2022 21:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-skorrektiruyut-granitsy-gorno-sanitarnoj-ohrany-kurortnyh-territorij
Видео канала «Кубань 24»

Этой теме было посвящено выездное заседание профильного комитета Законодательного собрания края, которое прошло в Сочи.

Сочи, Геленджик и Анапа из-за устаревших данных не могут полноценно развиваться и социально, и экономически. Перед совещанием глава парламента Юрий Бурлачко вместе с депутатами осмотрел ряд объектов курорта. В их числе площадка для перегрузки твердых коммунальных отходов в Хостинском районе, реконструированная часть центральной набережной и один из санаториев. На всех трех объектах есть сложности из-за того, что они находятся в первой зоне округа горно-санитарной охраны курорта. Это накладывает серьезные ограничения на хозяйственную деятельность.

«Установленные еще 50 лет назад границы округов горно-санитарной охраны курортов федерального значения утратили свою актуальность. Они сдерживают возможности создания новых объектов жилищно-коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, которые остро необходимы здесь с учетом роста численности населения и увеличения потока отдыхающих», — отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Эти вопросы находятся в компетенции федеральной власти. Чтобы их оперативно решить, в правительство страны будут направлены предложения по корректировке границ.

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