В Краснодарском крае с начала года выявили более 45 тыс. нелегальных работников

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Однако подавляющая часть из них уже оформила трудовые отношения или зарегистрировала самозанятость. Как сократить количество нелегалов в будущем, обсудили за круглым столом в Краснодаре.

В мероприятии приняли участие представители краевого минтруда, налоговой службы и соцстраха.

«Наблюдается теневая занятость в торговле, общественном питании, в транспортной отрасли и сельском хозяйстве. У человека нет социальных гарантий, нет защищенности, и, как следствие, не будет пенсии», — сказала начальник управления министерства труда и социального развития Краснодарского края Наталья Худжина.

Для популяризации легальных трудовых отношений в регионе проводят активную информационную работу с населением и работодателями. Сейчас проходит неделя правовой грамотности «Краснодарский край — территория без тени». Например, на открытых уроках школьникам рассказывают о возможностях и правах при возможном трудоустройстве.