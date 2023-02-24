В Краснодарском крае с начала года во время пожаров погибли 49 человек

В МЧС сообщили о том, что в Краснодарском крае растет число пожаров, а также случаев гибели и травмирования людей во время возгораний.

С начала года в регионе произошел 851 пожар, на которых травмы различной степени тяжести получили 38 человек. Всего с начала года в пожарах погибли 49 человек. Все возгорания, связанные с гибелью людей, произошли в жилом секторе.

Кроме того, 85% всех пожаров с начала года произошли в жилом секторе. Наиболее распространенными причинами возникновения возгорания являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения, неисправность систем отопления, а также неисправная проводка и электроприборы, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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