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В Краснодарском крае с начала года во время пожаров погибли 49 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-vo-vremya-pozharov-pogibli-49-chelovek
В Краснодарском крае с начала года во время пожаров погибли 49 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В МЧС сообщили о том, что в Краснодарском крае растет число пожаров, а также случаев гибели и травмирования людей во время возгораний.

С начала года в регионе произошел 851 пожар, на которых травмы различной степени тяжести получили 38 человек. Всего с начала года в пожарах погибли 49 человек. Все возгорания, связанные с гибелью людей, произошли в жилом секторе.

Кроме того, 85% всех пожаров с начала года произошли в жилом секторе. Наиболее распространенными причинами возникновения возгорания являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения, неисправность систем отопления, а также неисправная проводка и электроприборы, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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