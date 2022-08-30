В Краснодарском крае с начала года произвели более 800 тыс. тонн молока

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

По его словам, на Кубани в хозяйствах содержат почти 217 тыс. коров. Это на 2,2 тыс. животных больше, чем год назад. Продуктивность дойного стада увеличилась на 5% и составляет 4,7 тыс. л в год. Производство молока выросло на 4% или более чем на 30 тыс. т — до 813 тыс. т.

«Показатели увеличили половина муниципалитетов. Максимальные результаты у Каневского, Тимашевского, Новокубанского и Выселковского районов. Достичь этого удалось за счет постоянной господдержки, улучшения условий содержания животных, качественной кормовой базы, а также росту численности поголовья», — отметил замглавы региона.

Так, в Краснодаре с одной коровы в среднем за год надоили более 6,5 тыс. л молока. В целом в Калининском, Каневском и Павловском районах показатели по производству молока выше средних по краю.

По поручению Вениамина Кондратьева, в этом году на финансирование отрасли животноводства направили 2,1 млрд рублей. Фермеры получают субсидии на прирост численности коров, приобретение племенного молодняка, а также 1 рубль за литр произведенного по федеральной программе молока и 3 рубля за литр — за счет краевых средств. На это направили более 950 млн рублей.

Кубань производит 40% молока в ЮФО и почти 5% — в России. В прошлом году в крае произвели почти 1,5 млн т молока, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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