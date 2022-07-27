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В Краснодарском крае с начала 2022 года при помощи ЭКО родились более 690 детей

Общество
27.07.2022 18:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-2022-goda-pri-pomoshhi-eko-rodilis-bolee-690-detej
В Краснодарском крае с начала 2022 года при помощи ЭКО родились более 690 детей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жительницы региона могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно по полису ОМС благодаря нацпроекту «Демография».

На Кубани за первые 6 месяцев 2022 года с помощью ЭКО родились более 690 детей, в том числе 52 двойни и одна тройня. В этом году процедуру прошли 1 тыс. 268 женщин.

В консультации на учет по беременности встали 559 женщин. 260 жительниц Кубани получили помощь в рамках полиса ОМС.

К концу 2024 года в регионе по нацпроекту от бесплодия с помощью ЭКО планируют пролечить более 12 тыс. супружеских пар, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани во время новогодних праздников родились 14 двоен.

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