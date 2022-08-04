Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае с 4 по 6 августа ожидаются ливни с грозой и град

Общество
04.08.2022 11:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-4-po-6-avgusta-ozhidayutsya-livni-s-grozoj-i-grad
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

Местами прогнозируется град и шквалистый ветра со скоростью 20-22 м/с. От Анапы до Магри возможны смерчи над морем.

При сильном ветре рекомендуется не выходить из дома и внимательно следить за детьми. В ситуации,  когда стихия застала на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах.

Из-за возможного падения кровли от сильного ветра нельзя прятаться возле стен домов. Небезопасно укрываться и на остановках, под рекламными щитами, деревьями и недостроенными зданиями, а также под линиями электропередачи и около оборвавшихся электропроводов.

При ЧС необходимо звонить по номерам 112 , 01 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: дождливая погода сохранится в Краснодарском крае до конца недели.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях