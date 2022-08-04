В Краснодарском крае с 4 по 6 августа ожидаются ливни с грозой и град
Общество
04.08.2022 11:45
Местами прогнозируется град и шквалистый ветра со скоростью 20-22 м/с. От Анапы до Магри возможны смерчи над морем.
При сильном ветре рекомендуется не выходить из дома и внимательно следить за детьми. В ситуации, когда стихия застала на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах.
Из-за возможного падения кровли от сильного ветра нельзя прятаться возле стен домов. Небезопасно укрываться и на остановках, под рекламными щитами, деревьями и недостроенными зданиями, а также под линиями электропередачи и около оборвавшихся электропроводов.
При ЧС необходимо звонить по номерам 112 , 01 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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