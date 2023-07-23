В Краснодарском крае с 25 июля пройдет неделя профилактики заболеваний печени

Главная цель акции — рассказать жителям Кубани о передаче вирусных гепатитов и факторах риска развития заболеваний.

«Основные меры профилактики болезней — рациональное питание, достаточная физическая активность и отказ от вредных привычек», — рассказал главный внештатный специалист краевого минздрава Андрей Сахаров.

По его словам, главными угрозами для печени являются алкоголь, ожирение и вирусные гепатиты.

В рамках недели профилактики заболеваний печени на Кубани проведут мероприятия:

С 25 по 27 июля — в Тихорецком районе будет работать выездной комплекс «Диспансеризация»;

26 июля — в Краснодаре при Центре общественного здоровья и профилактики на улице Захарова, 11 пройдет школа здоровья. Начало в 11:00;

27 июля — в Темрюкском районе пройдет акция «Кубань — край долгожителей»;

29 июля — в поликлиническом отделении Кавказской ЦРБ состоится акция «День здоровья».

Кроме того, на ближайшей неделе в образовательных и медицинских учреждениях региона пройдут беседы и лекции о здоровом образе жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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