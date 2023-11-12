В Краснодарском крае с 13 по 19 ноября пройдет неделя борьбы с диабетом

Ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, на Кубани проведут тематические акции, профилактические выезды и «школы здоровья».

В течение недели с 13 по 19 ноября в разных районах края будут проходить лекции, беседы о здоровье, профилактические осмотры населения.

«Высокий уровень сахара в крови способен вызвать дисфункцию практически всех органов, вплоть до летального исхода. Диабет, если его не лечить, может вызвать и тяжелейшие осложнения — поражения глаз, почек, нижних конечностей. Предупредить заболевание и вовремя выявить риски можно: здоровым образом жизни, правильным питанием, регулярными медосмотрами», — отметил главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Краснодарского края Андрей Сахаров.

13 ноября в Темрюкском районе пройдет акция «Кубань против рака».

14 ноября в Северский район приедет мобильный комплекс краевой Станции переливания крови.

16 ноября мобильный комплекс Станции переливания будет работать в Краснодаре.

18 ноября — в Северском районе.

14 — 16 ноября в Калининском районе будет работать выездной мобильный комплекс «Диспансеризация».

15 ноября «школу здоровья» в Краснодаре посвятят теме «ЗОЖ против диабета».

16 ноября в Анапу прибудет профилактический «Гастропоезд».

16 ноября в Калининском районе проведут мероприятие «Кубань – край долгожителей».

16 ноября в Краснодаре пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро».

18 ноября в краснодарской поликлинике № 16 проведут День здоровья «Вместе против диабета».

Всю неделю в образовательных и медицинских учреждениях Кубани будут проводить лекции и беседы о здоровье и профилактике сахарного диабета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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