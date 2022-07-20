В Краснодарском крае росгвардейцы помогли 82-летнему мужчине вернуться домой

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В станице Тбилисской пожилой местный житель вышел из дома и потерял ощущение времени. Родственники искали его почти сутки.

Потерявшегося 82-летнего мужчину заметили на улице Широкой находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии. Местный житель был уверен, что вышел из дома совсем недавно, поэтому был удивлен тому, что его ищут столько времени.

Правоохранители передали мужчину родственникам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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