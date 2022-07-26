В Краснодарском крае региональное отделение ОНФ отмечает 9-летие со дня образования
Общество
26.07.2022 11:31
Все эти годы общественники работали над повышением качества жизни кубанцев, боролись с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств. В честь праздника волонтерам и активистам движения вручили благодарственные письма и памятные подарки.
«За этот промежуток времени мы видим, что в Краснодарском крае улучшилось качество дорог, стало меньше обращений жителей по жилью и городской среде. Мы видим изменения, как преображаются наши города — Краснодар, Геленджик, Сочи», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев.
В последние месяцы волонтеры регионального отделения Народного фронта активно занимаются сбором гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Они уже отправили в народные республики более 30 т продуктов питания и других предметов первой необходимости.
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