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В Краснодарском крае региональное отделение ОНФ отмечает 9-летие со дня образования

Общество
26.07.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-regionalnoe-otdelenie-onf-otmechaet-9-letie-so-dnya-obrazovaniya
Видео канала «Кубань 24»

Все эти годы общественники работали над повышением качества жизни кубанцев, боролись с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств. В честь праздника волонтерам и активистам движения вручили благодарственные письма и памятные подарки.

«За этот промежуток времени мы видим, что в Краснодарском крае улучшилось качество дорог, стало меньше обращений жителей по жилью и городской среде. Мы видим изменения, как преображаются наши города — Краснодар, Геленджик, Сочи», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев.

В последние месяцы волонтеры регионального отделения Народного фронта активно занимаются сбором гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Они уже отправили в народные республики более 30 т продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Читайте также: в Краснодарском крае Народный фронт раздает подарки молодым мамам из Донбасса.

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