В Краснодарском крае пьяный мужчина устроил дебош в больнице
Происшествия
22.09.2022 15:20
Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что в ЦРБ Апшеронска мужчина нарушает общественный порядок.
Правоохранители прибыли на место и выяснили, что в приемное отделение зашел молодой человек, который стал выражаться нецензурной бранью и хулиганить. Мужчина по внешним признакам был пьян.
Нарушителя задержали, им оказался 23-летний местный житель. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram.
Читайте также: в Новороссийске полуголый мужчина устроил дебош в православном храме.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара
- В Сочи будут судить застройщиков, укравших у дольщиков 74 млн рублей
- В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск
- В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
- ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы