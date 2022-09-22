Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае пьяный мужчина устроил дебош в больнице

Происшествия
22.09.2022 15:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pyanyj-muzhchina-ustroil-debosh-v-bolnitse
В Краснодарском крае пьяный мужчина устроил дебош в больнице
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что в ЦРБ Апшеронска мужчина нарушает общественный порядок.

Правоохранители прибыли на место и выяснили, что в приемное отделение зашел молодой человек, который стал выражаться нецензурной бранью и хулиганить. Мужчина по внешним признакам был пьян.

Нарушителя задержали, им оказался 23-летний местный житель. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске полуголый мужчина устроил дебош в православном храме.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара
  3. В Сочи будут судить застройщиков, укравших у дольщиков 74 млн рублей
  4. В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск
  5. В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях