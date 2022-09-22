В Краснодарском крае пьяный мужчина устроил дебош в больнице

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что в ЦРБ Апшеронска мужчина нарушает общественный порядок.

Правоохранители прибыли на место и выяснили, что в приемное отделение зашел молодой человек, который стал выражаться нецензурной бранью и хулиганить. Мужчина по внешним признакам был пьян.

Нарушителя задержали, им оказался 23-летний местный житель. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram.

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