В Краснодарском крае проверят безопасность маршрутов от жилого сектора до школ и детсадов
Общество
27.07.2022 08:42
Автоинспекторы приступили к проверке готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году.
Сотрудники ГИБДД контролируют наличие дорожной разметки или знаков, обозначающих пешеходные переходы, и по выявленным нарушениям выдают дорожникам предписания. Организация, отвечающая за содержание проблемного участка, должна убрать любую опасность на пути детей к образовательному учреждению до 1 сентября.
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