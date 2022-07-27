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В Краснодарском крае проверят безопасность маршрутов от жилого сектора до школ и детсадов

Общество
27.07.2022 08:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-proveryat-bezopasnost-marshrutov-ot-zhilogo-sektora-do-shkol-i-detsadov
Видео канала «Кубань 24»

Автоинспекторы приступили к проверке готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году.

Сотрудники ГИБДД контролируют наличие дорожной разметки или знаков, обозначающих пешеходные переходы, и по выявленным нарушениям выдают дорожникам предписания. Организация, отвечающая за содержание проблемного участка, должна убрать любую опасность на пути детей к образовательному учреждению до 1 сентября.

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