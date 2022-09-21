В Краснодарском крае промышленникам предоставили гранты на 56,4 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Господдержкой воспользовались семь предприятий. Финансовую помощь реализует Фонд развития промышленности Краснодарского края.

«Гранты профинансировали производителям промышленной продукции из Краснодара, Новороссийска, Кропоткина, Апшеронского, Динского и Успенского районов. Общая сумма составила 56,4 миллиона рублей. Такая мера господдержки позволяет предприятиям компенсировать до 90% от суммы уплаченных процентов по кредитам, полученным в российских банках на пополнение оборотных средств после 21 апреля 2022 года», — рассказал и.о. руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Фонд предоставляет гранты производителям, которые выпускают непродовольственные товары. Максимально одно предприятие может получить 50 млн рублей.

Чтобы получить господдержку, предприятие должно работать в регионе более двух лет. Заявления принимают по фактически уплаченным процентам по кредитам. Подавать заявление на грант можно ежемесячно в течение 2022 года.

Узнать об условиях предоставления грантов можно, позвонив по номеру Фонда развития промышленности края: +7 (861) 205-44-09 (доб.206), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Кореновском районе план по сбору кукурузы на зерно выполнили более чем на 50%.