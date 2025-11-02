Вениамин Кондратьев пригласил кубанцев посетить акцию «Ночь искусств»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил жителей и гостей региона принять участие в акции «Ночь искусств» 3 ноября.

На Кубани в «Ночь искусств» пройдет более 2,5 тыс. мероприятий, которые можно будет посетить бесплатно. Акции организуют в музеях, театрах, библиотеках и на концертных площадках. В этом году главной темой акции станет единство культур народов России.

«Программа очень насыщенная, это спектакли, концерты, экскурсии и мастер-классы. Самая масштабная программа развернется в краевой столице, — сообщил губернатор в своем Telegram-канале. — Уверен, каждый найдет что-то по душе».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарцы в «Ночь искусств» смогут посетить музеи имени Е. Д. Фелицына и Ф. А. Коваленко, библиотеку имени Пушкина, Центральный концертный зал, Краснодарский театр кукол, филармонию имени Г. Ф. Пономаренко.

