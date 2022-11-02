В Краснодарском крае проходит Всероссийская неделя снижения потребления поваренной соли

Видео канала «Кубань 24»

Акция продлится до 6 ноября. По словам медиков, избыток соли в организме может привести к серьезным последствиям.

«Избыточное потребление соли может повысить риск развития гипертонической болезни, химической болезни сердца, нарушений со стороны работы сердца и мозгового кровообращения. Также соль способствует задержке жидкости в организме», — сообщил врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Александр Горячев.

Врачи рекомендуют употреблять в сутки не более 5 г соли в чистом виде.

Читайте также: диетолог рассказала, чем опасна пищевая соль.