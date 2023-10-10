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В Краснодарском крае прививку от гриппа сделали более 1 млн человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-privivku-ot-grippa-sdelali-bolee-1-mln-chelovek
В Краснодарском крае прививку от гриппа сделали более 1 млн человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По ее словам, совсем скоро начнется пик сезонных респираторных и вирусных заболеваний. Многие кубанцы уже позаботились о своем здоровье и посетили пункты вакцинации.

«От гриппа на сегодня привито 1,3 млн человек. Но для образования коллективного иммунитета нужно вакцинировать более 3,2 млн человек. Прививка в крае есть. Ожидаем очередную партию согласно плану вакцинации. Вакцина наша – российская, качественная», — написала замглавы региона в своем Telegram.

Замглавы региона добавила, что иммунитет после прививки сохраняется на полгода. Если вакцинироваться сейчас, то иммунитет от гриппа появится уже в начале ноября.

Прививку от гриппа можно сделать бесплатно и без записи в любой поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: от гриппа планируют привить более 3 млн жителей Краснодарского края.

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