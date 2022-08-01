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В Краснодарском крае приступили к уборке сахарной свеклы

Экономика
01.08.2022 12:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pristupili-k-uborke-saharnoj-svekly
Видео канала «Кубань 24»

На перерабатывающем заводе Кореновска разгрузили первую машину с корнеплодами.

В этом году местное предприятие принимает урожай от 40 хозяйств. Помимо Кореновского, свекла поступает из Выселковского, Приморско-Ахтарского и Калининского районов.

«Объем промышленной заготовки 2022 года составляет около 780 тыс. т. Эта цифра у нас на 30% больше, чем в 2021 году», — сказал генеральный директор сахарного завода Владимир Собакарь.

Ежедневно предприятие готово перерабатывать 6 тыс. т технической культуры. Учитывая, что собирают ее с полей размером 6 тыс. га, приходится соблюдать строгий график подвоза сырья. Иначе на разгрузочной станции возникнут очереди.

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