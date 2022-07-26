В Краснодарском крае будут судить приезжую за попытку сбыта 1,7 кг амфетамина

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи полиции уже завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд. Женщину обвиняют в попытке незаконного сбыта запрещенных веществ.

По версии следствия, 33-летняя приезжая в Кропоткине забрала из специального тайника крупную партию психотропного вещества. Сотрудники полиции при проверке оперативной информации задержали женщину и доставили в отдел МВД.

При личном досмотре у женщины нашли более 1,7 кг амфетамина. Ее заключили под стражу.

За попытку сбыта крупной партии наркотиков женщине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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