В Краснодарском крае пресекли поставки фальсифицированного сыра в детский санаторий

Некачественный сыр в детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» в Сочи поставляли ИП Манджекова Т.С. и ИП Мирошниченко Е.В.

Предприниматели поставляли в санаторий для детей сыр «Российский», произведенный в компанией «Агрофирма» в Чечне. При проверке этой молочной продукции с помощью системы «Меркурий» выявили несоответствие объемно-весового баланса. Это говорит о том, что в ветеринарные документы внесли заведомо ложную информацию.

Оказалось, что в поставляемом в детский санаторий сыре содержатся растительные жиры и масла, что является показателем фальсификации продукции. В связи с этим сыр «Российский» произведенный «Агрофирмой» не может использоваться при организации питания детей, сообщает пресс-служба ЮМУ Россельхознадзора.

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