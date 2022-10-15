В Краснодарском крае появился новый объект гастротуризма — улиточная ферма
Ферма по разведению улиток расположена под Новороссийском в станице Раевской. Там уже начали принимать первых туристов.
На ферме выращивают улиток Helix Aspersa Muller. Они высоко ценятся в мире за вкус мяса и качество муцина. Туристам предлагают дегустации готового продукта, экскурсии на производство, отдых на берегу реки Маскага, беседки с мангалами и зарыбленный пруд.
«Открытию фермы предшествовала большая работа, изучение литературы, прохождение обучения у ведущих улитководов России и Европы», – рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
На Кубани это не первая улиточная ферма. Однако в целом в России разведение пищевой улитки только набирает обороты.
В Краснодарском крае туристов принимают более 100 объектов сельского туризма. С начала года их посетили более 600 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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