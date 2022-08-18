В Краснодарском крае повысят безопасность общественного транспорта и такси

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В ходе заседания в ЗСК 18 августа обсудили поправки в краевые законы, регулирующие перевозки общественным транспортом и такси.

Поправки в действующие краевые нормативные правовые акты внесут для приведения их в соответствие с федеральным законодательством. В частности, речь идет об изменениях, запрещающих работать водителями людям, имеющим неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений. В частности, общественным транспортом и такси не могут управлять осужденные за убийство, разбой, сексуальное насилие. А также за похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Законопроект приняли в первом чтении.

«Мы должны понимать, что залогом безопасности сотен тысяч людей в общественном транспорте являются не только квалификация водителей и техническое состояние транспорта. Важно и соответствие работников предприятий-перевозчиков критериям, которые необходимы для работы с людьми. Именно с этим связаны последние изменения в ряд федеральных законов. Корректировки призваны еще больше повысить безопасность пассажиров. Для нашего региона это весьма существенно. Поскольку знакомство с Краснодарским краем у большинства наших гостей очень часто начинается именно с общественного транспорта», — цитирует председателя Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России приняли закон, запрещающий судимым водителям работать в такси.