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В Краснодарском крае полуфиналистами «Большой перемены» стали 262 старшеклассника

Общество
15.08.2022 20:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-polufinalistami-bolshoj-peremeny-stali-262-starsheklassnika
В Краснодарском крае полуфиналистами «Большой перемены» стали 262 старшеклассника
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полуфиналисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» из регионов ЮФО соберутся в сентябре в детском центре «Смена» в Анапе. Соревнования для учащихся 9-11 классов будут проходить до 25 сентября.

Школьникам предстоит решать задания от ведущих российских компаний и вузов. Запланирована образовательная и развлекательная программы, встречи с профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. В полуфинал вышли 262 школьника из 32 муниципалитетов Кубани.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой, у школ, которые подготовили наибольшее количество финалистов конкурса, появится возможность получить гранты в 2 млн рублей.

Определят 1,5 тыс. участников заключительного этапа, который пройдет в Международном детском центре «Артек».

Победители среди 10-классников получат по миллиону рублей на образование.

Приз для учеников 8-9 классов — 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие. Наставники победителей «Большой перемены» получат по 150 тыс. рублей и смогут пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — проект Росмолодежи, реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дети из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе «Большая перемена».

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