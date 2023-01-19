В Краснодарском крае подвели итоги реализации национальной программы «Цифровая экономика» за 2022 год

В рамках реализации программы закупалось оборудование и отечественное ПО, в госучреждениях вводился электронный документооборот.

На региональный проект «Информационная безопасность» было выделено 38,8 млн рублей:

— закуплено оборудование, программное обеспечение и услуги по обеспечению безопасности информационных ресурсов, размещенных в контуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти;

— 95% — показатель импортозамещения при проведении закупочных процедур органами исполнительной власти отечественного программного обеспечения;

— реализована защита краевой государственной ИТ-инфраструктуры от компьютерных атак из международного сегмента интернета.

На региональный проект «Информационная инфраструктура» выделено 191,6 млн рублей. В том числе из федерального бюджета — 172,2 млн рублей, из краевого — 19,4 млн рублей:

— на 179,9 млн рублей освоено формирование ИТ-инфраструктуры в 94 школах Краснодара в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к интернету;

— 11, 7 млн рублей направлено на модернизацию региональной мультисервисной сети.

На региональный проект «Цифровое государственное управление» выделено из краевого бюджета 58,7 млн рублей:

— переведены в онлайн 106 массовых социально-значимых услуг, из них 68 государственных и 38 муниципальных. Граждане и организации могут оформить массовые социально-значимые услуги на портале «Госуслуги»;

— в 331 госучреждение Краснодарского края в 2022 году внедрен электронный документооборот на базе краевой платформы.

Федеральный проект «Цифровые технологии». На субсидирование разницы в стоимости из федерального бюджета выделено 1,8 млрд рублей.

— по реализации программы цифровизации малого и среднего предпринимательства край вошел в топ-5 регионов по количеству проданных лицензий на отечественное ПО. В 2022 году представителями бизнеса края приобретено 17,5 тыс. лицензий на сумму более 61 млн рублей.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»:

— совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края продолжается реализация Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Проведено восемь занятий: шесть «Уроков цифры», а также открытое занятие по культуре безопасного поведения в сети Интернет «Цифровой ликбез» и игра, посвященная цифровым технологиям «День цифры»;

— более 540 тыс. школьников Кубани приняли участие в проекте в 2022 году.

За реализацию Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» команда Краснодарского края награждена благодарственными письмами Минцифры России.