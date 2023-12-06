В Краснодарском крае почтили память святого князя Александра Невского

В честь престольного праздника в войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского 6 декабря прошла божественная литургия, которую возглавил временно управляющий Екатеринодарской епархией — митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В церковной службе приняли участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, более 100 казаков, воспитанники кадетского корпуса и ученики казачьих школ. Кубанские казаки считают святого Александра Невского своим небесным покровителем.

«Для казаков этот праздник особый. Александр Невский героически защищал свою Родину. Небесный покровитель Кубанского казачьего войска увековечил свое благочестивое имя в памяти наследников, в истории русского воинства», — сказал Власов.

Память Александра Невского 6 декабря казаки почтут в храмах Кубани, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.