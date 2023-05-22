На Кубани перед стартом ЕГЭ провели краевое родительское собрание

В собрании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие около 3 тыс. родителей одиннадцатиклассников.

Собрание провели сотрудники краевого министерства образования, Института развития образования и Центра оценки качества образования. Родителям рассказали о правах и обязанностях участников экзаменов, о работе конфликтной комиссия и порядке подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами.

Представители вузов рассказали о правилах и способах подачи документов в учебные заведения. Также родителям дали советы на тему того, как поддержать детей в ответственный период сдачи экзаменов.

Основной период ЕГЭ стартует 26 мая с испытаний по географии, литературе и химии. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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