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На Кубани перед стартом ЕГЭ провели краевое родительское собрание

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pered-startom-ege-proveli-kraevoe-roditelskoe-sobranie
На Кубани перед стартом ЕГЭ провели краевое родительское собрание
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В собрании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие около 3 тыс. родителей одиннадцатиклассников.

Собрание провели сотрудники краевого министерства образования, Института развития образования и Центра оценки качества образования. Родителям рассказали о правах и обязанностях участников экзаменов, о работе конфликтной комиссия и порядке подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами.

Представители вузов рассказали о правилах и способах подачи документов в учебные заведения. Также родителям дали советы на тему того, как поддержать детей в ответственный период сдачи экзаменов.

Основной период ЕГЭ стартует 26 мая с испытаний по географии, литературе и химии. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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