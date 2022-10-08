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В Краснодарском крае пассажиров, направлявшихся в Крым автобусов, разместят в гостинцах

Общество
08.10.2022 15:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-passazhirov-napravlyavshihsya-v-krym-avtobusov-razmestyat-v-gostintsah
В Краснодарском крае пассажиров, направлявшихся в Крым автобусов, разместят в гостинцах
Фото pexels.com

Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Наумов. Он прибыл в Темрюкский район по поручению губернатора.

Евгений Наумов и министр ГО и ЧС края Сергей Штриков работают в порту «Кавказ» на месте паромной переправы.

По словам вице-губернатора, в порту скопление транспорта, затор около километра. Среди транспорта есть пассажирские автобусы. Движение регулирует полиция. В порту «Кавказ» для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты. Такие же парковки развернули в районе Крымского моста в Тамани.

«Также для пассажиров автобусов, двигающихся в сторону Крыма, будет организовано размещение в гостиницах Темрюкского района», – сказал Евгений Наумов.

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