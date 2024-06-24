В Краснодарском крае открылась новая улиточная ферма
Общество
24.06.2024 08:56
Хозяйство занимается выращиванием, переработкой и приготовлением деликатесов из моллюсков.
На ферме разводят два вида улиток — максима и мюллер. На поле они питаются в основном специальными листьями Перко. Благодаря им будущий продукт богат высоким содержанием белка. К слову, в этих моллюсках его больше, чем в яйцах.
Еще одно преимущество мяса улиток — отсутствие холестерина.
Читайте также: два новых винодельческих комплекса построят в Новороссийске.