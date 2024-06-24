В Краснодарском крае открылась новая улиточная ферма

Хозяйство занимается выращиванием, переработкой и приготовлением деликатесов из моллюсков.

На ферме разводят два вида улиток — максима и мюллер. На поле они питаются в основном специальными листьями Перко. Благодаря им будущий продукт богат высоким содержанием белка. К слову, в этих моллюсках его больше, чем в яйцах.

Еще одно преимущество мяса улиток — отсутствие холестерина.

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