В Краснодарском крае отели заполнены почти на 80%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи загрузка достигла 90%. В отелях Крыма — 60%.

Об этом 17 августа сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«Краснодарский край сейчас практически заполнился, у него хорошие показатели по заполняемости. Загрузка Сочи на август близка к 90%, другие курорты Краснодарского края по заполняемости близки к 80%. », — рассказал и. о. президента РСТ Илья Уманский.

Он отметил, что в Крыму средняя загрузка близка к 60%. Она повысилась из-за того, что туристы перестали ждать открытия аэропорта и отправились на полуостров наземным транспортом. Кроме того, в текущем сезоне расширилась география путешествий по России. Например, пользуются спросом поездки на Дальний Восток, Алтай и Байкал.

По словам эксперта, цены на отдых в среднем выросли на 16% по сравнению с 2021 годом, в Сочи — почти на 19%. Нынешний сезон стал успешным для внутреннего туризма. Он приближается к результатам до пандемии, сообщает ТАСС.

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