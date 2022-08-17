Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае отели заполнены почти на 80%

Экономика
17.08.2022 17:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-oteli-zapolneny-pochti-na-80
В Краснодарском крае отели заполнены почти на 80%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В  Сочи загрузка достигла 90%. В отелях Крыма — 60%.

Об этом 17 августа сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«Краснодарский край сейчас практически заполнился, у него хорошие показатели по заполняемости. Загрузка Сочи на август близка к 90%, другие курорты Краснодарского края по заполняемости близки к 80%. », — рассказал и. о. президента РСТ Илья Уманский.

Он отметил, что в Крыму средняя загрузка близка к 60%. Она повысилась из-за того, что туристы перестали ждать открытия аэропорта и отправились на полуостров наземным транспортом. Кроме того, в текущем сезоне расширилась география путешествий по России. Например, пользуются спросом поездки на Дальний Восток, Алтай и Байкал.

По словам эксперта, цены на отдых в среднем выросли на 16% по сравнению с 2021 годом, в Сочи — почти на 19%. Нынешний сезон стал успешным для внутреннего туризма. Он приближается к результатам до пандемии, сообщает ТАСС.

Читайте также: Сочи занял первое место среди самых популярных городов для отдыха в стране.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  2. Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
  3. В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
  6. В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
Прямой эфир
Мы в соцсетях