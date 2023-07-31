В Краснодарском крае осенью запустят проект «Герои Z полка»

Патриотический проект планируют запустить уже этой осенью. На онлайн-платформе соберут информацию о военных, погибших в ходе специальной военной операции, по аналогии с сайтом «Бессмертного полка».

Для каждого погибшего на СВО создадут индивидуальные страницы, на которых будут указаны ФИО, годы жизни, звание, биография и данные об участии в СВО. Информацию для этого предоставят муниципалитеты, Кубанское казачье войско, родственники и фонд «Защитники Отечества».

Презентация проекта «Герои Z полка» состоялась в Краснодаре. В ней приняли участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и глава департамента информационной политики региона Галина Жукова.

«Это значимый информационный проект для региона. Память бойцов, отдавших свою жизнь за мирное небо над страной, а также безопасность Родины – священна», — сказал Власов.

Он отметил, что проект «Герои Z полка» необходим для увековечивания памяти погибших участников спецоперации на региональном уровне.

Галина Жукова подчеркнула, что из Краснодарского края в зону спецоперации убывает большое количество военных, добровольцев и казаков.

«Они с честью выполняют боевые задачи, по завершению которых возвращаются домой, но есть случаи, когда ребята погибают и мы должны отдать им дань памяти», — сказала она.

Сейчас волонтеры собирают информацию и аналитические данные. Онлайн-платформу адаптируют под все устройства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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