В Краснодарском крае определят лучшего лектора

В Краснодарском крае определят лучшего лектора

Региональный этап конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» прошел в Сочи 26 ноября.

Далее кубанские участники выступят 7 декабря в Краснодаре, где эксперты определят победителей. Полностью результаты этого этапа станут известны к концу декабря, когда завершатся чтения лекций во всех 76 городах, где проходит региональный этап. На следующий онлайн-этап в январе 2023 года пройдут 800 лекторов со всей страны.

Конкурсанты представляют лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

«Это интересно и важно — когда человек, обладающий знаниями на разные темы, может их донести таким образом, чтобы заинтересовать и стать для кого-то учителем, которого будут вспоминать долгие годы», — отметила заместитель начальника управления молодежной политики Сочи Евгения Корецкая.

Среди выступающих преподаватели, психологи, маркетологи, дизайнеры и другие специалисты. Например, предприниматель, владелец студии стриминга Денис Богданов показал, как можно применять Reels (вертикальные видео до 60 секунд) для развития бизнеса. Студент МГТУ имени Баумана Егор Пустовитин рассказал о применении блокчейна в страховании и представил новую технологию централизованных реестров для страховых продуктов.

Среди участников регионального этапа конкурса «Лига Лекторов» в Сочи были и представители редких профессий, например, практикующий геральдист Илья Емелин, который создает гербы и флаги.

По результатам конкурса определят 50 лучших лекторов страны, которые примут участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители конкурса получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

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