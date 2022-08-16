В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица

В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица

В соцсетях сообщили о том, что тело бывшего главы муниципалитета Леонида Гутрица обнаружили 16 августа в 6:00 около здания прокуратуры Гулькевичского района.

Следователи организовали проведение проверки в связи с гибелью бывшего главы района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю по данному факту проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята в том числе предсмертная записка, содержание которой в интересах следствия не разглашается. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен полный комплекс судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Установлено, что мужчина являлся фигурантом уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и мошенничестве. Так, в 2019 году в комплексе открытых бассейнов, который построил Гутриц, погиб четырехлетний мальчик. Обвинения в мошенничестве датируются 2012 годом. По версии следствия, мужчина вместе со знакомым мошенническим путем завладели земельными участками коммерческой организации общей площадью более 112 га, приобретя их по заниженной цене. Затем в 2015 году, введя в заблуждение гендиректора той же компании, обвиняемый завладел более чем 28 млн рублей.

Точная причина смерти неизвестна. Ранее в соцсетях сообщили, что Гутриц мог покончить с собой, а материалах следователей фигурирует предсмертная записка.

«На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Леонид Гутриц был главой Гулькевичского района с 2003 по 2007 год. Он также занимался бизнесом.