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В Краснодарском крае нашли клад монет шестого века нашей эры

Общество
05.08.2022 11:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nashli-klad-monet-shestogo-veka-nashej-ery
В Краснодарском крае нашли клад монет шестого века нашей эры
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Кошелек с 30 медно-свинцовыми монетами нашли при раскопках исторического слоя Фанагории на Таманском полуострове археологи при поддержке фонда «Вольное Дело».

Клад относится к VI веку нашей эры. По мнению археологов, во время внезапного нападения племени варваров владелец потерял или спрятал монеты. Кошелек нашли между двух сгоревших домов.

Монеты периода Боспорского царства в последний раз были отчеканены в 341 году нашей эры и были в обороте до конца VI века. По мнению специалистов, на руках у жителей средневековых городов могло находиться около 1 тыс. боспорских монет.

Ранее археологи уже находили клады с монетами на Таманском полуострове. В 2021 году монеты нашли в амфоре, до этого их обнаружили в печке, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Темрюкском районе турист нашел античную монету во время экскурсии по городищу Фанагории.

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