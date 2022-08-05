В Краснодарском крае нашли клад монет шестого века нашей эры

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Кошелек с 30 медно-свинцовыми монетами нашли при раскопках исторического слоя Фанагории на Таманском полуострове археологи при поддержке фонда «Вольное Дело».

Клад относится к VI веку нашей эры. По мнению археологов, во время внезапного нападения племени варваров владелец потерял или спрятал монеты. Кошелек нашли между двух сгоревших домов.

Монеты периода Боспорского царства в последний раз были отчеканены в 341 году нашей эры и были в обороте до конца VI века. По мнению специалистов, на руках у жителей средневековых городов могло находиться около 1 тыс. боспорских монет.

Ранее археологи уже находили клады с монетами на Таманском полуострове. В 2021 году монеты нашли в амфоре, до этого их обнаружили в печке, сообщает ТАСС.

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