В Краснодарском крае нашли клад монет шестого века нашей эры
Общество
05.08.2022 11:37
Кошелек с 30 медно-свинцовыми монетами нашли при раскопках исторического слоя Фанагории на Таманском полуострове археологи при поддержке фонда «Вольное Дело».
Клад относится к VI веку нашей эры. По мнению археологов, во время внезапного нападения племени варваров владелец потерял или спрятал монеты. Кошелек нашли между двух сгоревших домов.
Монеты периода Боспорского царства в последний раз были отчеканены в 341 году нашей эры и были в обороте до конца VI века. По мнению специалистов, на руках у жителей средневековых городов могло находиться около 1 тыс. боспорских монет.
Ранее археологи уже находили клады с монетами на Таманском полуострове. В 2021 году монеты нашли в амфоре, до этого их обнаружили в печке, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Темрюкском районе турист нашел античную монету во время экскурсии по городищу Фанагории.
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