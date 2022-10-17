В Краснодарском крае напишут этнографический диктант ко Дню народного единства

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Просветительский проект приурочен ко Дню народного единства и пройдет во всех регионах страны с 3 по 8 ноября.

По словам регионального координатора акции Ольги Болговой, Кубань несколько лет подряд занимает одну из лидирующих позиций по числу участников в диктанте.

«Большой этнографический диктант – это возможность проверить свои знания об истории России и родного края, народах, проживающих бок о бок с нами. Их обычаях, традициях и самобытной культуре. Как показывает практика, интерес кубанцев к этим вопросам достаточно высок», – сказала она.

В прошлом году диктант написали 142 тыс. кубанцев. По этому показателю край занял третье место среди регионов. По стране участниками диктанта стали более 2,6 млн человек.

Задания опубликуют 3 ноября на сайте диктанта. Тесты включают в себя 20 вопросов общефедеральной тематики и 10 региональных. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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