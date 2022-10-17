Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае напишут этнографический диктант ко Дню народного единства

Общество
17.10.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-napishut-etnograficheskij-diktant-ko-dnyu-narodnogo-edinstva
В Краснодарском крае напишут этнографический диктант ко Дню народного единства
Фото vk.com/miretno

Просветительский проект приурочен ко Дню народного единства и пройдет во всех регионах страны с 3 по 8 ноября.

По словам регионального координатора акции Ольги Болговой, Кубань несколько лет подряд занимает одну из лидирующих позиций по числу участников в диктанте.

«Большой этнографический диктант – это возможность проверить свои знания об истории России и родного края, народах, проживающих бок о бок с нами. Их обычаях, традициях и самобытной культуре. Как показывает практика, интерес кубанцев к этим вопросам достаточно высок», – сказала она.

В прошлом году диктант написали 142 тыс. кубанцев. По этому показателю край занял третье место среди регионов. По стране участниками диктанта стали более 2,6 млн человек.

Задания опубликуют 3 ноября на сайте диктанта. Тесты включают в себя 20 вопросов общефедеральной тематики и 10 региональных. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре представили проект «Лихоносовские чтения».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодаре пассажиры трамвая отодвинули припаркованный Cadillac, мешающий проезду
  5. В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях