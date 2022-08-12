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В Краснодарском крае начали проектировать новый этап ТГВ в Геленджике

Общество
12.08.2022 20:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachali-proektirovat-novyj-etap-tgv-v-gelendzhike
В Краснодарском крае начали проектировать новый этап ТГВ в Геленджике
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый участок Троицкого группового водовода протяженностью 18 км планируют построить от села Кабардинка до резервуаров с чистой водой на улице Новороссийской.

Этот этап станет завершающим в работе по проведению магистрального водопровода до Геленджика. В начале августа заключили госконтракт на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, а также создание информационной модели.

Начать строительство нового этапа Троицкого группового водопровода планируют в 2023 году.

В июле правительство одобрило заявку Кубани на выделение бюджетного кредита в размере 6,5 млрд рублей. Глава региона Вениамин Кондратьев отмечал, что реализация этого проекта поможет закрыть проблему с водоснабжением в Геленджике на долгие годы вперед, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый 11-километровый участок Троицкого водопровода завершат до конца года.

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