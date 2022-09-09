В Краснодарском крае начали осваивать инновационный метод сбора фундука

Видео канала «Кубань 24»

Единственную на Кубани и вторую в России специальную машину тестируют в Усть-Лабинском районе.

Техника работает по принципу огромного промышленного пылесоса. Вначале она сбивает орехи с деревьев, потом собирает их с земли, разделяет на фракции и даже фасует по пакетам. Сбор проходит быстрее, удобнее, да и брака получается меньше.

Как такая машина поможет обогнать Турцию, и где сейчас можно попробовать сразу 400 сортов винограда за полчаса, расскажут в программе «Агронорм». Очередной выпуск проекта смотрите 11 сентября в 11: 30 на «Кубань 24».

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