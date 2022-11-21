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В Краснодарском крае на 13 лет посадили водителя, который сбил насмерть 6 человек на обочине дороги

Происшествия
21.11.2022 10:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-13-let-posadili-voditelya-kotoryj-sbil-nasmert-6-chelovek-na-obochine-dorogi
В Краснодарском крае на 13 лет посадили водителя, который сбил насмерть 6 человек на обочине дороги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Гулькевичский районный суд. В ноябре Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор, которую подала прокуратура.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года пьяный 27-летний житель Гулькевичей ехал за рулем «Лада Приора». На участке трассы Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское он наехал на пешеходов, стоявших на обочине дороги. В результате ДТП 6 человек в возрасте от 20 до 37 лет погибли.

Возбудили уголовное дело о нарушении пьяным водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. Подсудимый вину в преступлении не признал. Гулькевичский районный суд назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Гулькевичского района обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Краснодарский краевой суд рассмотрел дело и изменил приговор, усилив осужденному основное наказание до 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла на 26 км дороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское 1 ноября 2020 года. Известно, что 27-летний водитель «Лады Приоры» в тумане заметил стоящие впереди на дороге машины ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099. Чтобы избежать столкновения он выехал на обочину, но там стояли люди. В итоге легковушка сбила их, на месте погибли пять человек в возрасте от 20 до 37 лет. Еще двое пострадали, в том числе водитель «Приоры».

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