В Краснодарском крае мужчина сдал КамАЗ на металл, «забыв» отдать за него деньги продавцу

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственное отделение полиции Новопокровского района завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Белоглинского района. Его подозревают в мошенничестве.

Установлено, что мужчина купил КамАЗ с прицепом с отсрочкой платежа. Он должен был позже передать продавцу 450 тыс. рублей. Однако злоумышленник сдал грузовик на металл, вырученные деньги потратил, а владельцу ничего не отдал. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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