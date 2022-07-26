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В Краснодарском крае мужчина сдал КамАЗ на металл, «забыв» отдать за него деньги продавцу

Происшествия
26.07.2022 17:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-sdal-kamaz-na-metall-zabyv-otdat-za-nego-dengi-prodavtsu
В Краснодарском крае мужчина сдал КамАЗ на металл, «забыв» отдать за него деньги продавцу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственное отделение полиции Новопокровского района завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Белоглинского района. Его подозревают в мошенничестве.

Установлено, что мужчина купил КамАЗ с прицепом с отсрочкой платежа. Он должен был позже передать продавцу 450 тыс. рублей. Однако злоумышленник сдал грузовик на металл, вырученные деньги потратил, а владельцу ничего не отдал. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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