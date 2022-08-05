В Краснодарском крае модернизируют два кинозала по нацпроекту «Культура»
Конкурсный отбор «Фонда кино» на обновление оборудования прошли киновидеоцентр «Дружба» в станице Кущевской и кинозал ВДЦ «Орленок».
До конца года в этих залах появится цифровое оснащение.
Киновидеоцентру «Дружба» в следующем году исполнится 60 лет. Он два раза выигрывал конкурс «Лучший муниципальный кинотеатр Краснодарского края». С 2011 по 2015 года кинотеатр реконструировали и ремонтировали по краевой программе, также установили цифровое и звуковое оборудование.
В «Орленке» модернизируют кинозал, который находится во дворце культуры и спорта. Поменяют киноэкран, цифровой кинопроектор и акустическую систему. На переоборудование выделят около 9 млн рублей.
С помощью «Фонда кино» с 2015 года на Кубани модернизировали 33 кинозала. Из них 11 — по нацпроекту «Культура», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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