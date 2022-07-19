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В Краснодарском крае к единому дню голосования планируют подготовить 6 тыс. наблюдателей

Политика
19.07.2022 21:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-k-edinomu-dnyu-golosovaniya-planiruyut-podgotovit-6-tys-nablyudatelej
Видео канала «Кубань 24»

Выборы пройдут с 9 по 11 сентября. На каждом участке будут дежурить до трех специалистов.

При необходимости на связь с наблюдателями выйдут юристы. Эти и другие меры защиты прав избирателей обсудили 19 июля в Краснодаре.

«Нам разрешили открыть Центр общественного наблюдения. Можно прямо с улицы будет зайти в наш центр и задать любые вопросы, посмотреть любые ситуации и найти даже ту информацию, которую хочет посетитель посмотреть», — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

В крае количество зарегистрированных избирателей достигло более 4 млн. Отдать свой голос смогут и маломобильные граждане. Для этого участки разместили на первых этажах и оборудовали временными пандусами.

«На отдельных участках будет крупный шрифт специально для слабовидящих. Мы сейчас делаем информационные ролики с сурдопереводом. Кроме того, традиционно 5-6 тыс. человек волонтеров мы привлекаем на разные избирательные участки», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

В этом году будет почти 3 тыс. избирательных пунктов. Сейчас правоохранительные органы проверяют на безопасность помещения, где они будут организованы.

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