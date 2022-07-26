В Краснодарском крае к 2024 году откроют около 50 новых санаторно-курортных комплексов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 25 июля сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

«В этом году на территории региона гостей принимают порядка 11 тыс. средств размещения вместимостью порядка 259 тыс. номеров. Запущено около десятка новых отелей», — рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Он добавил, что в ближайшее время откроются гостиницы при винодельческих хозяйствах «Шато Пино» и «Абрау Дюрсо». До конца 2023 года откроют еще порядка 50 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

По словам Руппеля, в регионе активно развиваются российские и региональные гостиничные сети. В крае более 70 таких отелей. Отельеры Краснодарского края диверсифицируют свой продукт, сдерживают рост цен, используют систему лояльности и бонусов, сообщает «Интерфакс».

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