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В Краснодарском крае к 2024 году откроют около 50 новых санаторно-курортных комплексов

Общество
26.07.2022 12:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-k-2024-godu-otkroyut-okolo-50-novyh-sanatorno-kurortnyh-kompleksov
В Краснодарском крае к 2024 году откроют около 50 новых санаторно-курортных комплексов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 25 июля сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

«В этом году на территории региона гостей принимают порядка 11 тыс. средств размещения вместимостью порядка 259 тыс. номеров. Запущено около десятка новых отелей», — рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Он добавил, что в ближайшее время откроются гостиницы при винодельческих хозяйствах «Шато Пино» и «Абрау Дюрсо». До конца 2023 года откроют еще порядка 50 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

По словам Руппеля, в регионе активно развиваются российские и региональные гостиничные сети. В крае более 70 таких отелей. Отельеры Краснодарского края диверсифицируют свой продукт, сдерживают рост цен, используют систему лояльности и бонусов, сообщает «Интерфакс».

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